Zerstörungswut am Faaker See: Unbekannte Täter verwüsten Panoramabeach

Am Panoramabeach in Drobollach am Faaker See können sich Badegäste kostenlos abkühlen. Das kostenlose Badeangebot der Stadt Villach mit Rutsche, Steg und Liegewiese wird jedoch nicht von allen gewürdigt: Vergangenes Wochenende waren hier nächtliche Vandalen am Werk.

Zertreten, versenkt, zerstört

In der Nacht von Sonntag auf Montag begaben sich unbekannte Übeltäter auf das Gelände des Strandbads in Drobollach, wie eine Sprecherin der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Villach gegenüber 5 Minuten mitteilte: „Um circa 2.30 Uhr nachts sind die Täter im Panoramabeach gewesen.“ Und dort ließen sie ihrer Zerstörungswut freien Lauf: „Eine Sitzbank wurde zertreten, eine weitere im See versenkt und ein Tisch wurde auch zerstört“, zeigt man sich seitens der Stadt Villach fassungslos.

Videoaufnahmen werden ausgewertet

Der Vorfall wurde umgehend bei der Polizei angezeigt. „Es gibt etliche Kameras vor Ort, deren Aufzeichnungen bei Ermittlungsarbeiten der Polizei helfen und – wie im aktuellen Fall – Daten liefern. Die Täter sind auf den Aufnahmen sichtbar, die Polizei ermittelt“, erklärt die Sprecherin der Stadt Villach. Auch die Bevölkerung wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, wenn etwas Verdächtiges beobachtet werden konnte oder jemand Hinweise zu den Tätern hat.

Appell an die Vernunft

„Der Panoramabeach ist ein freier Seezugang, der größte der Stadt Villach, daher kann man da nichts absperren“, teilte die Sprecherin mit. Aus diesem Grund bleibe nur, an die Vernunft der Bevölkerung zu appellieren, „auf das Allgemeingut gemeinsam zu achten und es nicht zu zerstören“.