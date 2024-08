Suchaktion am Katschberg: Vermisst wird eine 64-jährige Kärntnerin

Bereits seit 11. August ist auf dem Katschberg eine intensive Suchaktion nach einer vermissten Person im Gange. Nun ist klar: Bei der Vermissten handelt es sich um eine 64-jährige Kärntnerin. Diese ist seit Sonntag am Katschberg im Bezirk Tamsweg in Salzburg abgängig. Das teilte Franz Blatnik von der Rettungshundestaffel-Samariterbund Kärnten uns am Donnerstag mit. „Es läuft seit Tagen eine große Suchaktion, an der die Polizei, Bergrettung und Feuerwehren beteiligt sind“, erklärt der Hundestaffelführer. Seit gestern werden die Einsatzkräfte von Hundeführern der Samariterbund-Rettungshundestaffel mit einer Mantrail-Gruppe und Stöberhunden unterstützt. Gestern Abend musste die Suchaktion wegen schlechter Lichtverhältnisse abgebrochen werden, doch heute ist sie wieder in vollem Gange.

©Franz Blatnik Die Rettungshundestaffel-Samariterbund Kärnten … ©Franz Blatnik … ist mit den vierbeinigen Helden … ©Franz Blatnik … bei der Suchaktion am Katschberg im Einsatz.