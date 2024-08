Traummann gesucht: Steirerin Christine mag „Männer, die praktisch sind“

In der siebenten Folge der aktuellen Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ schenken weitere sechs Singles auf der Suche nach dem ganz persönlichen Liebesglück Nina Horowitz ihr Vertrauen. Darunter ist auch der jüngste Kandidat dieser Saison, der 21-jährige Martin aus dem Burgenland: Er interessiert sich sowohl für Frauen als auch für Männer. Weiters mit dabei ist Christine, 63, aus der Weststeiermark – sie sehnt sich nach einem Mann, der sie bezaubert und vielleicht auch ihre Leidenschaft zum Tanzen teilt.

Christine mag „Männer, die praktisch sind“

Christine, 63-jährige Sonderschullehrerin in Pension aus der Steiermark, findet „Männer, die praktisch sind“, unheimlich erotisch. „Wenn zum Beispiel mein Biotop im Garten ein Loch hat und er das klug und geschickt reparieren kann, das ist für mich super!“ Soll es also ein Feschak im Blaumann sein?: „Der Blaumann ist zweitrangig“, lacht die lebensfrohe Single-Dame. Sie stellt sich eine Beziehung mit „Tiefe, aber auch Leichtigkeit“ vor. Die Leidenschaft der Steirerin ist das Tanzen. Ganz besonders liebt sie griechische Tänze, die sie dann gleich im „Liebesg’schichten“-Porträt mit Freundinnen und Freunden im Wohnzimmer trainiert. Ob es wohl ein bezaubernder Grieche wird, der Christine künftig glücklich macht? „Hauptsache bezaubernd“, kontert sie schlagfertig. Die Folge wird am Montag, dem 19. August 2024, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON ausgestrahlt.