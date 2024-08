UnWuchtFestival in Arnoldstein: Ein Festival für trainierte Ohren

Veröffentlicht am 15. August 2024, 14:09 / ©Zoe Goldstein

Am 31. August findet in der Klosterruine Arnoldstein ein international besetztes Alternativfestival statt. Das UnWuchtFestival 2024 verspricht intensive Klänge und energetische Performances auf zwei Bühnen, nämlich Heartbreaker und Noisemaker. Die Veranstalter kündigen das Event „für trainierte Ohren“ auf unkonventionelle Weise an: „Dieses Festival wird eure Hörgewohnheiten herausfordern und eure Sinne beleben!“

(A) sphärische, psychedelische, rockige und groovige Eigenkompositionen Putan Club (FR)

(FR) das italienisch-französisches Duo ist bekannt für revolutionäre Klänge und wilde Energie Hexenbrutal (SLO)

(SLO) transformieren kraftvolle und laute Klänge in akustische Erlebnisse Äffchen & Craigs (A)

(A) Rap auf Oberösterreichisch trifft elektronisch gepimpte Drumbeats Raumschiff Engelmayer (A)

(A) Musik zwischen Noise-Rock und Elektronik-Experimenten Fuckhead (A)

©Surfer Moser | Surfer Moser ©Verena Mayerhofer | Raumschiff Engelmayer © Bobby Rayesh Malhotra | Fuckhead ©Zoe Goldstein | Äffchen & Craig ©Carlo Mazzotta | Putan Head