Hier rechnen Wetterdienste auch heute mit Gewittern

Die Sommer-Temperaturen sorgen nicht nur für Schweißausbrüche, sondern auch für Wärmegewitter. Seit einigen Tagen kracht es vor allem nachmittags. Am Montag und am Dienstag waren die Gewitter besonders stark und brachten Starkregen, Blitze und teils auch Hagel mit sich. Die Folge: Es kam zu Murenabgängen. Während am gestrigen Mittwoch eine gelbe Gewitter-Warnung für fast ganz Österreich ausgesprochen wurde, gilt diese heute nur für einen recht kleinen Bereich. So viel steht jedenfalls fest: Die angekündigten Gewitter heute sollen sich hauptsächlich aufs Bergland begrenzen.

„Gewitterrisiko geht etwas zurück“

„Generell ist es oft sonnig, nachmittags bilden sich vor allem über den Bergen und Hügeln wieder Quellwolken. Nachfolgend entwickelt sich im zentralen Bergland, an der Alpennordseite bis zum Alpenostrand das eine oder andere Wärmegewitter, die Gewitterneigung ist aber merklich geringer als an den Vortagen„, prognostiziert die GeoSphere Austria. Auch der Wetterdienst Skywarn Austria stimmt zu: „Weiterhin führt eine Südwestströmung schwül-heiße Luftmassen nach Österreich. Das Gewitterrisiko geht jedoch im Vergleich zu den letzten Tagen etwas zurück.“

Hier ist mit Wärmegewittern zu rechnen

Mit einzelnen Wärmegewittern zu rechnen, ist es in Salzburg, der Steiermark und Niederösterreich. Dieser Bereich ist auf der Warnkarte der GeoSphere Austria auch gelb gefärbt. Der Karte zufolge könnte auch Kärnten, Oberösterreich und Burgenland von Gewittern gestreift werden. Laut Skywarn Austria ist das Gebiet vom Lungau über das Murtal und das Grazer Bergland bis ins Wechselgebiet sowie große Teile des restlichen Berglands und dem Waldviertel betroffen.

Starkregen könnte zum Problem werden

Skywarn Austria geht dazu noch etwas ins Detail: „Am Nachmittag bilden sich ausgehend vom Alpenhauptkamm im Bergland ein paar Wärmegewitter. Die meisten und kräftigsten gehen dabei vom Lungau bis zum Wechselgebiet nieder. Im restlichen Bergland treten die Gewitter meist nur vereinzelt auf. Einzelne Gewitter können sich auch im Waldviertel bilden. Abseits des Berglands bleibt es fast überall trocken. Am Abend klingen die Gewitter ab und die Nacht verläuft trocken.“ Lokal könnte Starkregen für Probleme sorgen. Hagel und Sturmböen sind auch nicht ausgeschlossen.

Gewitter auch am Freitag?

Hochsommerlich warm bleibt es auch am Freitag. Aber nicht nur die hochsommerliche Wetterphase, sondern auch die Gewitterserie dürfte sich fortsetzen, wie die GeoSphere Austria ausführt. „Nach ein paar sonnigen Stunden bilden sich ab Mittag und am Nachmittag bald wieder Quellwolken sowie erste Schauer- und Gewitterzellen, welche sich in weiterer Folge auf weite Teile des zentralen und nördlichen Berglands ausbreiten und vereinzelt auch ins Flachland im Norden und Osten ziehen. An der Alpensüdseite dürfte es weitgehend trocken bleiben.“