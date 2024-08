Wien schwitzt sich zum Rekord: Eine Tropennacht folgt der nächsten

Denn Wien verzeichnet eine Tropennacht nach der anderen. Tropennächte, sind Nächte, an denen es über 20 Grad hat. Was das angeht, dürfte Wien bald seinen Rekord knacken. Im Sommer 2015 gab es laut Aufzeichnungen der Wetterdienste in der Bundeshauptstadt 23 Tropennächte. Geht man nach der Österreichischen Unwetter-Zentrale (UWZ), dann sollte bald ein neuer Spitzenwert erreicht werden: „An der Klimastation in Wien Hohe Warte rückt der Rekord an Tropennächten immer mehr in Reichweite und sollte am Wochenende eingestellt werden.“