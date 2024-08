Auffahrunfall mit Polizeiauto fordert drei Verletzte

Auffahrunfall am Mariä Himmelfahrt-Feiertag: Drei Personen wurden verletzt.

Auffahrunfall am Mariä Himmelfahrt-Feiertag: Drei Personen wurden verletzt.

Veröffentlicht am 15. August 2024, 15:15 / ©B.Plank/imBILDE-stock.adobe.com

Die Polizei-Streife war heute Vormittag, 15. August, gegen 9.20 Uhr, auf der Asslinger Straße in Richtung Assling, Bezirk Lienz, Osttirol unterwegs. Dort sollten die 36-jährige Polizistin und ihr 53-jähriger Kollege – beide sind von der Polizeiinspektion Lienz – die Überwachung bei einer Veranstaltung übernehmen. So weit, würde es aber nicht kommen. „In einer Rechtskurve bremste die Lenkerin [die 36-jährige Polizistin] des Dienstfahrzeuges vor einem Hindernis auf der Fahrbahn, einem bereits verendeten Wildtier ab“, berichtet die Polizei.

Auffahrunfall in Lienz

Hinter ihnen fuhr zum Unfallzeitpunkt, ein 51-jähriger Österreicher mit seinem Auto. Eine 49-jährige Österreicherin war die Beifahrerin. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der 51-Jährige dem Polizeiauto auf. „Dabei wurden beide Polizisten und die Beifahrerin des nachfolgenden Fahrzeuges unbestimmten Grades verletzt. Der Lenker des nachfolgenden Fahrzeuges verblieb unverletzt“, heißt es in dem Polizei-Bericht.

Drei Verletzte

Die Polizistin musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik nach Innsbruck gebracht werden. Der 53-jährige Polizist und die 49-jährige Österreicherin wurden zur weiteren Behandlung von der Rettung in das Krankenhaus nach Lienz verbracht. „An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die zuständigen Stellen erstattet werden.“