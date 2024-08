Gewitter im Anmarsch: So wird das Wetter in Kärnten am Wochenende

Am Wochenende können Gewitter in Kärnten ausbrechen.

Heute, Donnerstag, dürfen sich Sonnenanbeter noch freuen. Denn es bleibt sommerlich heiß und die Sonne scheint. Auch am Freitag bleibt das Wetter größtenteils stabil. Am Wochenende ändert sich das Wetter aber.

So wird das Wetter am Samstag in Kärnten

Auch der Samstagvormittag verspricht in Kärnten noch schönes Wetter. Es wird stellenweise auch wieder heiß mit 33 Grad. Aber am Nachmittag kann sich das Wetter lokal schon ändern, vor allem im Bergland und in Oberkärnten kann es vereinzelt zu Wärmegewitter kommen. Am Sonntag kommt es aber dann zu einem allgemeinen Umschwung.

Gewitter am Sonntag

„Am Sonntag kommt eine Störungsfront, die Abkühlung mit sich bringt. In Oberkärnten kann es dann schon bald zu ersten Gewittern kommen“, erklärt GeoSphere Meteorologe Christian Stefan auf Anfrage von 5 Minuten. In Unterkärnten kann es am Vormittag noch heiß und schwül blieben, mit sonnigen Phasen. Aber auch hier folgen im Laufe des Nachmittags gewittrige Schauer. „Es ist Starkregen möglich, wie heftig die Gewitter ausfallen, kann man aber zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht sagen“, meint Stefan abschließend.