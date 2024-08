Brennende Zigarette im Papiermüll: Floriani löschte Brand und ist sauer

Feuerwehrmann Nico löschte den Brand einer Papiermülltonne in Rosegg.

Veröffentlicht am 15. August 2024, 16:15 / ©Leser

Floriani Nico ist bei der Freiwilligen Feuerwehr in Rosegg und war gerade beim Heimkommen, als er sah, dass der Papiermüll zu brennen begonnen hat. Denn ein Mann hatte laut ihm in den vollen Eimer eine brennende Zigarette geworfen.

Fünf Eimer Wasser um den Brand zu löschen

„Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr in Rosegg, deswegen wusste ich, dass ich den Brand sofort löschen muss. Ich brauchte insgesamt fünf Eimer Wasser, um das Feuer komplett aus zubekommen“, erzählt Nico 5 Minuten gegenüber. Er stellte den Nachbarn zur Rede, aber dieser soll nur gelacht haben und dann weggegangen sein.

©Leser Mit der Zeit würde das Feuer nämlich ein Loch in die Plastiktonne brennen und der Brand könnte so auf Wiesen oder auch den anderen Müll übergreifen.

Brennende Zigarette im Papiermüll ist ein No-Go

„Aus meiner Sicht ist es absolut fahrlässig eine brennende Zigarette in eine Papiertonne zu werfen, diese ist voll mit Kartons und Zeitungen, die alle schnell zu brennen beginnen!“, sagt der Floriani. Mit der Zeit würde das Feuer nämlich ein Loch in die Plastiktonne brennen und der Brand könnte so auf Wiesen oder auch den anderen Müll übergreifen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.08.2024 um 16:21 Uhr aktualisiert