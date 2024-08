Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt: Zeugen beobachten ihn dabei!

Am Dienstag, den 13. August 2024, kam es im 21. Bezirk in Wien zu einem Vorfall, bei der Zeugen einen Fahrraddieb überführten. Der 31-jährige brasilianische Staatsangehörige versuchte am Bahnhof in der Siemensstraße ein Fahrradschloss aufzubrechen und ihm gelang dies auch. Der Haken bei der ganzen Sache war nur, dass ihn Zeugen bei der Tat beobachtet hatten. Als der Mann mit dem Fahrrad abhauen wollte, konfrontierte ihn die Polizei mit dem Diebstahl.

Mann behauptete, das gestohlene Fahrrad sei sein eigenes

Der Mann wollte die Polizisten noch davon überzeugen, dass es sein Fahrrad sei. Allerdings gab es Zeugen von dem Diebstahl und das aufgebrochene Schloss wurde ebenfalls gefunden. Daraufhin nahmen die Beamten den 31-Jährigen fest und brachten ihn in eine Justizanstalt. Das gestohlene Fahrrad wurde sichergestellt.