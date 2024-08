Kuscheln, Sex und Co.: So hoch ist unser Bedürfnis nach Intimitäten

Wer viel schmust, ist laut einer aktuellen Studie im Auftrag von Parship.at glücklicher. Für sechs von zehn österreichischen Paaren sind Küsse zur Begrüßung und zum Abschied alltägliche Rituale. Jedes zweite Paar umarmt einander täglich. Auch nach mehr als 20 Beziehungsjahren wird täglich geküsst und umarmt (59 Prozent bzw. 46 Prozent). Streicheln, Komplimente und abendliches Kuscheln auf der Couch finden bei knapp zwei Drittel der Paare zumindest mehrmals wöchentlich statt. Von leidenschaftlichem Knutschen oder Sex mehrmals pro Woche berichten 37 bzw. 28 Prozent der befragten Liierten. Materielle Aufmerksamkeiten wie kleine Geschenke oder Blumen sind eher die Ausnahme (12 Prozent mehrmals wöchentlich).

Mehr Intimitäten steigern die Zufriedenheit

Die Studie zeigt zudem, dass es einen Zusammenhang zwischen ausgetauschten Zärtlichkeiten und Zufriedenheit gibt. So geben Paare, die regelmäßig knutschen, am häufigsten an mit ihrer Partnerschaft „sehr zufrieden“ zu sein (69 Prozent). Weiter geben 67 Prozent der Liierten, die einander mehrmals wöchentlich Komplimente machen und verbal Zuneigung bekunden, ebenfalls an äußerst glücklich zu sein. Gleiches gilt für Paare, die regelmäßig Sex haben (67 Prozent), kuscheln oder Händchenhalten (je 66 Prozent).

Parship-Psychologin Caroline Erb: Körperliche Nähe stärkt die Paarbindung und wirkt sich positiv auf die psychische und physische Gesundheit aus. Tägliche Berührungen, liebevolle Rituale und Gesten steigern das Wohlbefinden in einer Beziehung und festigen das Zusammengehörigkeitsgefühl.

Auch in Langzeitbeziehung bleiben Zärtlichkeiten wichtig

Liierte, die weniger als zwei Jahre ein Paar sind und jene, die seit über 20 Jahren zusammen sind, sind mit ihrer Partnerschaft besonders zufrieden. Frischverliebte geben außerdem an, mit ihrem Sexleben äußerst glücklich zu sein (91 Prozent, gesamt: 76 Prozent). 64 Prozent von ihnen werden mehrmals pro Woche miteinander intim (gesamt: 28 Prozent). Auch nach mehr als 20 Jahren Beziehungsdauer gehören neben täglichen Küssen zur Begrüßung und zum Abschied oder auch Umarmungen ebenso kleine Zärtlichkeiten wie ein Gute-Nacht-Kuss (54 Prozent), Komplimente (28 Prozent) oder Kuscheln und Streicheln (je 25 Prozent) zum Beziehungsalltag.

