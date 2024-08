Sandarium: Hier entsteht ein optimaler Brutplatz fÃ¼r Wildbiene

Das wird ein weiterer Teil der Biodiversitätsoffensive, ein Zuhause für Wildbienen, andere Insekten und Eidechsen. Der historische Walter-von-der-Vogelweide-Park im Herzen des Stadtteiles Lind ist nicht nur eine beliebte Naherholungsinsel, sondern auch durch den Spielplatz stark frequentiert. Vor 28 Jahren wurde dort ein Biotop angelegt. Einige Jahre später musste es aufgrund der Nähe zum Kinderspielplatz und neuer Vorschriften eingezäunt werden.

Biotop wuchs immer mehr zu

Im Laufe der Zeit wuchs das Biotop immer mehr zu und stellte nur mehr eine große umzäunte Fläche dar. Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig: „Der Zaun müsste aus Sicherheitsgründen immer bleiben, auch wenn wir das Biotop wieder fit machen würden. Zudem bestünde die Gefahr, durch die Entnahme von Pflanzen die Teichfolie zu beschädigen.“ Also entschied man sich, die bisherige Feuchtzone in ein Sandarium zu verwandeln und damit einen weiteren wichtigen Teil der Villacher Biodiversitätsoffensive. Die Stadtgrün-Teams haben jetzt mit den Arbeiten am Sandarium begonnen und die dort wohnenden, Feuchtigkeit liebenden Tiere vorsichtig in andere Biotope übersiedelt. In den nächsten Tagen wird mit viel ungewaschenem Sand, Totholz, größeren und kleineren Steinen bzw. Ziegelbruch sowie pollen- und nektarreichen Pflanzen das Sandarium gestaltet.

Optimale Brutplätze für Wildbienen

Sandarien sind optimale Brutplätze für die heimischen Wildbienen, die im Gefüge der Natur eine wichtige Rolle spielen. Auch andere Insekten und Eidechsen fühlen sich in der sandigen, voll der Sonne ausgesetzten Fläche wohl. Karin Kugi, stellvertretende Stadtgrün-Abteilungsleiterin, erklärt: „Das Sandarium bietet im Vergleich zu einem Biotop spezifische Vorteile, besonders in städtischer oder schulischer Umgebung.“ So kann es als pädagogisches Werkzeug dienen, um die Öffentlichkeit über biologische und ökologische Prozesse in sandigen Ökosystemen zu informieren. Es kann auch dazu beitragen, das Bewusstsein für die Notwendigkeit des Schutzes solcher Gebiete zu schärfen. Kinder der umliegenden Schulen und des Kindergartens können lernen, wie diese Organismen leben und sich entwickeln.