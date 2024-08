Tariferhöhung Fernwärme: „Wird Pensionisten für Wechsel abschrecken!“

Die geplante Tariferhöhung der Stadtwerke stoßt beim Pensionistenverband Klagenfurt gegen Kritik. In einer Aussendung heißt es dazu: „Immer mehr ältere Menschen wollen von Öl- und Gasheizungen auf Fernwärme umsteigen – Heizen soll sauber, nachhaltig und vor allem unkompliziert sein. Aber diese Tariferhöhung wird viele von einem Wechsel abschrecken!“

Für PVÖ Klagenfurt-Bezirksvorsitzenden Manfred Mertel nicht nachvollziehbar

Die geplante Tariferhöhung der STW von 15 Prozent – sprich bis zu 20 Euro mehr im Monat pro Haushalt – wird viele Pensionistinnen und Pensionisten hart treffen, heißt es seitens des Verbands. In einer ohnehin finanziell belastenden Zeit sind das Mehrkosten, die für den PVÖ Klagenfurt-Bezirksvorsitzenden Manfred Mertel nicht nachvollziehbar sind. „Natürlich, die STW sind eine Aktiengesellschaft und kein karitativer Verein – aber bei einer derart starken Preiserhöhung nach einem gut laufenden Geschäftsjahr frage ich mich schon, ob das auch betriebswirtschaftlich gesehen eine gute Idee ist. Viele aus der älteren Generation, die an und für sich gerne von Öl und Gas auf Fernwärme umsteigen wollen, werden jetzt natürlich von den hohen Tarifen abgeschreckt. Ich bin auch der Meinung, die „Stadtwerke“, egal welche Rechtsform sie jetzt haben, sollten auch für die Menschen der Stadt da sein – gerade für die, die sich das Leben im Moment ohnehin schwer leisten können“, gibt Manfred „Waschi“ Mertel zu bedenken.

„Ausbau der Fernwärme ist absolut zu unterstützen“

„Der Ausbau der Fernwärme in Klagenfurt ist absolut zu unterstützen. Gerade deshalb empfinde ich diese eklatante Preiserhöhung als kontraproduktiv. Das mit dem Treuebonus klingt ja ganz nett – aber was heißt das, dass man mindestens zwei Produkte der STW besitzen muss? Und was haben Neukunden davon? In welchem Rahmen ist diese Preiserhöhung auch mit der Klagenfurter Stadtpolitik besprochen worden? Den medialen Reaktionen nach waren fast alle Fraktionen im Rathaus von dieser Erhöhung überrascht – inklusive des Bürgermeisters, der jetzt erst zu handeln beginnt. Wie kann das sein? Viele Fragen, viel Konfusion – so wird Fernwärme in Klagenfurt nicht unbedingt attraktiver. Und eins möchte ich schon auch noch zu bedenken geben: Die Stadtwerke gehören allen Klagenfurtern. Das sage nicht ich – das sagen die STW selbst auf ihrer Webseite. Wenn man sich die Firmengeschichte durchliest, springt einem dieser Satz natürlich ins Auge – gerade jetzt“, so Mertel.