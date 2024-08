Nach Attacke auf Joggerin in Tillmitsch: Hündin muss jetzt weg

Die 46-jährige Frau kehrte am 4. August kurz nach elf Uhr von einer Laufrunde zu ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus zurück, als sie von einem freilaufenden Hund angegriffen wurde. Der Terrier, der sich zuvor in einem eingezäunten Gartenbereich einer Erdgeschosswohnung aufgehalten hatte, entkam aus bislang unbekannten Gründen aus seiner Umzäunung und attackierte die Joggerin. Die Frau aus dem Bezirk Leibnitz erlitt dabei schwere Bissverletzungen an beiden Unterarmen und Handflächen – ihr rechter Daumen wurde abgetrennt. Sie wurde umgehend von einem Notarzt versorgt und in das LKH Graz gebracht, wo sie operiert werden musste. Der abgetrennte Daumen konnte erfolgreich angenäht werden.

Besitzer muss Terrier abgeben

Der Vorfall hat nun Konsequenzen nach sich gezogen. Wie die „Steirerkrone“ berichtet, hat die Gemeinde Tillmitsch dem Hundebesitzer nun unterbunden, den Terrier weiterhin zu halten. Auf die mehrtägige Quarantäne des Hundes folgte nun der Bescheid: Das Tier muss weg.„Nachdem nun schon zum zweiten Mal was vorgefallen ist, kann die Sicherheit mit diesem Hund nicht mehr gewährleistet werden“, so die Begründung des Bürgermeisters Walter Novak gegenüber der „Steirerkrone“. Fünf Tage bleiben dem Besitzer noch, um seinen Hund zu verabschieden, danach muss der Terrier abgegeben werden.