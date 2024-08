Frontal gegen anderes Auto: Mann (82) geriet mit PKW in Gegenverkehr

Am 15. August 2024 um 14.52 Uhr fuhr ein 67-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan mit seinem PKW auf der Gurktal Bundesstraße, B 93, von Weitensfeld in Richtung Straßburg. Zur gleichen Zeit fuhr ein 81-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Bezirk St. Veit an der Glan, von Straßburg in Richtung Weitensfeld. Dann geschah das Unglück.

Frontallunfall

Im Ortsgebiet von Gurk geriet der 82-Jährige in den Gegenverkehrsbereich und kollidierte frontal mit dem PKW des 67-Jährigen. Der 82-Jährige und seine mitgefahrene Ehefrau, 75, wurden unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Krankenhaus Friesach eingeliefert. Der 67-Jährige blieb unverletzt. Beide PKW wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Aufräumarbeiten wurden von der FF Gurk mit insgesamt 15 Einsatzkräften durchgeführt.