E-Bike Crash in Tirol: Fahrerin (52) war bewusstlos

E-Bike-Unfall in Ginzling: Die verunfallte Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Veröffentlicht am 15. August 2024, 18:29 / ©5 Minuten

Am Donnerstagnachmittag, dem 15. August 2024 war ein deutsches Ehepaar auf E-Bikes vom Schlegeis Speichersee in Richtung Ginzling unterwegs. Auf der kurvenreichen Strecke bei der Kaserleralm geriet die 52-jährige Frau in einer langen Linkskurve ins Straucheln und kam zu Fall. Die genaue Ursache für den Sturz ist noch unklar, doch das Unglück ereignete sich plötzlich und ohne Vorwarnung. Ihr Ehemann, der vorausfuhr, bemerkte den Unfall erst, als sie nicht nachkam.

Schnelle Erste Hilfe durch Motorradfahrer

Zwei Motorradfahrer, die hinter dem Paar unterwegs waren, wurden auf den Unfall aufmerksam, als sie die gestürzte Frau entdeckten. Obwohl sie den Sturz nicht direkt beobachteten, reagierten sie sofort und leisteten der Verletzten erste Hilfe. Die Frau war kurzzeitig bewusstlos, war jedoch bei Eintreffen der Rettungskräfte wieder ansprechbar. Für die Dauer des Rettungseinsatzes musste die Straße in beide Richtungen für etwa 20 Minuten gesperrt werden. Die Verletzte wurde mit unbestimmten Verletzungen in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen, wo sie medizinisch versorgt wird.