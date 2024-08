Spenden fÃ¼r Tiere in Not: Verein bekam Futter und Gutscheine

Nach Spenden für die Lavanttaler Tierhilfe „tiereck.at“ stellten sich die

„TherapiehundeTeams Kärnten“ jetzt mit Futter- und Deckenspenden sowie Gutscheinen für

die Ausbildung in der Hundeschule, beim Verein „Tierschutz aktiv Kärnten“ ein.

Der Verein betreut derzeit ca. 40 Hunde und 70 Katzen auf fünf privaten Pflegestellen,

finanziert sich ausschließlich über Spenden und erhält keine Förderungen, erzählt Stefanie

Planegger.

Futterspenden und Gutscheine übergeben

„Für uns als gemeinnützigen Verein ist es eine Verpflichtung Organisationen und Menschen,

die sich so engagiert und mit ganzem Herzen für notleidende Tiere einsetzen, zu helfen.

Dafür wenden wir einen Teil der Einnahmen aus unseren Ausbildungskursen auf“, so die

Obfrau der TherapiehundeTeams Kärnten, Cornelia Lorenz. Gemeinsam mit der

tierschutzqualifizierten Trainerin Patrizia Rafeiner wurden Futterspenden und auch

Gutscheine für Kurse in der Hundeschule der ThT übergeben. Der Verein

TherapiehundeTeams Kärnten bildet nicht nur Therapiebegleithunde aus, sondern führt auch

eine allgemeine Hundeschule in Feistritz/Rosental.