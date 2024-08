Motorradfahrer prallt in Kolonne: Ausweichmanöver endet im Krankenhaus

Am Donnerstagnachmittag, den 15. August 2024, geriet ein 45-jähriger Motorradfahrer auf der Felbertauern Straße in Matrei in eine gefährliche Situation. Vor ihm bildete sich eine Kolonne, als ein Auto abbiegte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, versuchte der Fahrer, in Richtung Fahrbahnmitte auszuweichen. Doch sein Manöver misslang, und er touchierte das Heck des vor ihm fahrenden Autos, bevor er gegen ein weiteres Auto prallte.

Verletzungen nach Sturz: Mann ins Krankenhaus gebracht

Der Aufprall führte dazu, dass der Motorradfahrer stürzte und sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zuzog. Sofortige Hilfe leisteten die Rettungskräfte vor Ort, die den Mann nach der Erstversorgung ins Krankenhaus nach Lienz brachten. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.