Camping in der Steiermark: So viele machten heuer Urlaub im Freien

Durch das warme Wetter im März hat die Campingsaison in Österreich heuer deutlich früher gestartet – das zeigt sich auch in der Campingbilanz für das erste Halbjahr 2024: Die Nächtigungszahlen im März haben sich beinahe verdoppelt – während im Vorjahr 96.231 Nächtigungen gezählt wurden, waren es im gleichen Monat 2024 bereits 189.219. (Quelle: Statistik Austria, Bearbeitung: ÖCC)

Leichter Rückgang bei Camping-Nächtigungen

Insgesamt verbuchten die heimischen Camping- und Stellplätze rund 2,48 Millionen Übernachtungen im ersten Halbjahr 2024 – das entspricht einem Minus von rund fünf Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten im Vorjahr. „Die diesjährige Campingsaison hat erfolgreich gestartet und wir freuen uns, dass Camping in Österreich so beliebt ist. Den leichten Rückgang bei den Nächtigungen, kann man einerseits damit erklären, dass viele Österreicher:innen früher als üblich den Campingurlaub ‚daheim‘, sprich in Österreich, verbracht haben und im Mai und Juni aufgrund hoher Niederschläge bereits Richtung Süden ins Ausland gefahren sind“, erklärt Tomas Mehlmauer, Präsident des Österreichischen Camping Club (ÖCC). „Die Zahlen zeigen auch, dass im Juni deutlich weniger deutsche Camper auf österreichischen Campingplätzen anzutreffen waren – das hängt vermutlich mit der Fußball-EM zusammen, kann aber auch auf das Wetter zurückzuführen sein. Im eigenen Bekanntenkreis und innerhalb der Camping-Community war aber zu beobachten, dass im Juni viele eher in Deutschland gecampt haben, um sich vor Ort ein Spiel anzuschauen.“

Rund 181.235 Nächtigungen in der Steiermark

Am häufigsten wurde in Tirol (765.823 Nächtigungen) gecampt. Kärnten liegt mit 570.848 Nächtigungen auf Platz zwei. Salzburg (268.590) belegt den dritten Platz, gefolgt vom Burgenland (260.495). In der Steiermark und in Oberösterreich wurde mit rund 181.235 und rund 177.845 Nächtigungen ähnlich oft gecampt. Vorarlberg zählte 143.745 und Niederösterreich 109.187 Nächtigungen. In Wien wurden 36.296 Nächtigungen gezählt. (Quelle: Statistik Austria). Über die ersten Monate 2024 konnten sich vor allem Camping- und Stellplatzbetreiber in Ober- und Niederösterreich freuen: Sie legten im Vorjahresvergleich am stärksten zu, nämlich um 36 Prozent in Oberösterreich und um 24 Prozent in Niederösterreich.