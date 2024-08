20 junge Obdachlose bekamen Sachspenden

Veröffentlicht am 15. August 2024, 19:29 / ©Soldaten mit Herz Gemeinnütziger Verein

Die Jugendnotschlafstelle (JUNO) Villach leistet wertvolle Arbeit als zentrale Anlaufstelle für Jugendliche und junge Erwachsene in akuten Notlagen. In dieser Einrichtung finden junge Menschen nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch die notwendige Unterstützung, um wieder auf die Beine zu kommen. Schützenhilfe gab es am heutigen Feiertag, Mariä Himmelfahrt, von den Soldaten mit Herz.

Zahlreiche Sachspenden

Martin Kusternigg, Finanzreferent des gemeinnützigen Vereins Soldaten mit Herz, organisierte über seinen Arbeitgeber – sBausparkasse/sWohnfinanz – zahlreiche Sachspenden für die Einrichtung. Insgesamt können sich nun zwanzig junge Obdachlose über große Badetücher und Unterwäsche freuen. „Es ist uns ein Anliegen, die wichtige Arbeit der JUNO in Villach zu unterstützen. Als Verein stehen wir voll hinter diesem wertvollen Engagement und möchten unseren Teil dazu beitragen, jungen Menschen in schwierigen Situationen zu helfen“, so Kusternigg.

„Wertvolle Ressource“

Sozialpädagogin Alexandra Zmölnig nahm die Spenden entgegen und äußerte ihre Dankbarkeit: „Diese Spende ist eine wertvolle Ressource für unseren Alltag. Mit den Badetüchern und Unterhosen können wir zum Grundbedarf unserer Schützlinge beitragen. Viele Menschen wissen gar nicht, dass es uns gibt, daher sind wir den Soldaten mit Herz nicht nur für die Spenden, sondern auch für ihre mediale Bekanntheit sehr dankbar.“ John Patrick Platzer, Präsident von Soldaten mit Herz, betonte in seinem Schlusswort die Bedeutung von Einrichtungen wie der JUNO: „Wenn sich Jugendliche durch schwierige Umstände in Not befinden, kann ein Ort wie die JUNO, welcher ihnen Schutz bietet, große Sicherheit geben. Sie können sich hier für eine bestimmte Zeit zurückziehen und bekommen eine verlässliche Begleitung, die ihnen durch schwere Zeiten hilft. Daher freuen wir uns, hier eine helfende Hand zu sein.“