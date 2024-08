Geld zurück: So kann diese Personengruppe eine Nachzahlung beantragen

Veröffentlicht am 15. August 2024, 19:56 / ©Montage Canva Pro

Bisher hatten Frauen, die während ihrer Elternkarenz wieder schwanger wurden, keinen Anspruch auf das Wochengeld. Ein Beschluss des Nationalrats zum Sonderwochengeld hat das geändert. So kannst du es beantragen.

Rückwirkend ab 1. September 2022

Das Sonderwochengeld wird rückwirkend ab dem 1. September 2022 eingeführt. Es gebührt dabei grundsätzlich für jenen Zeitraum, in welchem der Dienstnehmerin das „normale“ Wochengeld gebührt hätte. Die Höhe des Anspruchs richtet sich nach dem erhöhten Krankengeld. Grundvoraussetzung für das Sonderwochengeld ist, dass ein Anspruch auf das Wochengeld bestünde, wenn keine Karenz vorläge, weiß die Wirtschaftskammer. Das Sozialministerium rechnet – ohne Nachzahlungen – mit rund 1.300 Betroffenen pro Jahr.

So kannst du das Sonderwochengeld beantragen

Wenn du Anspruch auf Sonderwochengeld oder auf einen Günstigkeitsvergleich hast, stellst du einen Antrag beim zuständigen Sozialversicherungsträger, wie z.B. bei der ÖGK. Dafür hast du bi 30. Juni 2025 Zeit. Aber Achtung, diese Regelung gilt für rückwirkend für Mütter, deren Mutterschutz ab 1. September 2022 oder später begonnen hat.

OGH hat klargestellt:

Eine EU-Richtlinie legt fest, dass Frauen während des Mutterschutzes Anspruch auf Fortzahlung ihres Entgelts oder eine Sozialleistung haben. Der OGH hat in einem Urteil vom August 2023 klargestellt, dass dieser Anspruch auch dann besteht, wenn ein verkürztes, einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld in Kombination mit einer verlängerten Elternkarenz gewählt wird. Die Bundesregierung passt die betroffenen Gesetze entsprechend an, um dieses Urteil umzusetzen.