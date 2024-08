Ukraine-Flüchtlinge bekommen mehr Freiheiten

So weit, so gut. Um die „Rot-Weiß-Rot-Karte Plus“ zu erhalten, müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden, wie etwa ein gesicherter Lebensunterhalt, eine Krankenversicherung, Deutsch-Kenntnisse und eine Unterkunft. Außerdem dürfen die Personen keine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit darstellen, wie das Bundesministerium informiert. Die „Rot-Weiß-Rot-Karte Plus“ gilt in der Regel zunächst für ein Jahr und danach für drei Jahre.

Ukraine-Flüchtlinge erhalten mehr Freiheiten

Für eine Personengruppe wurde schon im Juni 2024 im Nationalrat der Weg zu ihrer „Rot-Weiß-Rot-Karte Plus“ freigemacht. Ukrainer, die in den letzten 24 Monaten zwölf Monate lang vollzeitbeschäftigt waren, können ab 1. Oktober 2024 jene Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Ziel der Novelle ist es, Ukraine-Flüchtlingen, die schon gut in die Arbeitswelt integriert sind, unbeschränkten Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt zu gewährleisten. Sie werden damit nicht auf ein bestimmtes Unternehmen und einen Ort beschränkt und können jederzeit den Betrieb wechseln. Der Vertriebene-Status bleibt trotz der „Rot-Weiß-Rot-Karte Plus“ aufrecht. Alle Informationen für den Umstieg der Aufenthaltsgenehmigung findest du hier.

SPÖ: Ein Gesetz, „wo Arbeitskräfte nicht bleiben dürfen“

Der Beschluss der Novelle sorgte damals im Nationalrat für hitzige Diskussionen. Grüne-Abgeordnete Barbara Neßler begründete die Novelle als eine „Bleibeperspektive für Arbeitende aus der Ukraine“. Josef Muchitsch (SPÖ) hingegen kritisierte am Vorstoß der Regierungsparteien nicht, dass Ukrainer die „Rot-Weiß-Rot-Karte plus“ erhalten sollen, sondern, dass damit ein Gesetz beschlossen würde, „wo die Arbeitskräfte nicht bleiben dürfen“. Er begründete diese Aussage damit, dass mehrere Voraussetzungen dafür von den Ukrainern kaum erfüllbar seien. Er stellte die Frage, was im März 2025 mit jenen passieren würde, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen könnten.

FPÖ: „Die Tür für Flüchtlinge“ aufmachen

Auch die Freiheitlichen äußerten sich kritisch. Dagmar Belakowitsch führte ins Treffen, dass die Arbeitslosenzahl in Österreich derzeit bei 351.000 Menschen liegen würde und kritisierte, dass man hier nur über die Gruppe der Ukrainer diskutiere. Zudem meinte sie, dass die „Rot-Weiß-Rot-Karte“ nicht notwendig sei, da Ukrainer bis März ohnehin den Vertriebenenstatus hätten, „den hätte man auch verlängern können“. Sie warf den Regierungsparteien vor, die Ukrainer vorzuschieben und „die Tür für Flüchtlinge aus aller Herren Länder“ aufzumachen und „lieber im Ausland nach Arbeitskräften zu suchen“.

Grüne: „Wir haben der Ukraine ein Versprechen gegeben“

„Wir haben der Ukraine ein Versprechen gegeben, so gut wir können zu helfen“, entgegnete Neßler (Grüne). Neben den zur Debatte stehenden Erleichterungen für den Arbeitsmarktzugang würden auch Beratungen laufen, das temporäre Bleiberecht auf 2026 auszuweiten. Man sei sehr großzügig gewesen, was Flüchtlinge aus der Ukraine betroffen habe, meinte Peter Wurm (FPÖ). Er verwies darauf, dass es um „massive Veränderungen am Arbeitsmarkt“ ginge, eine „ankündigende Wirtschaftskrise, steigende Arbeitslosigkeit“. Seiner Meinung nach, sei die Regierung „verantwortlich für die negative Entwicklung am Arbeitsmarkt“. „Sie importieren Probleme“, so Wurm.

ÖVP: Maximal 7.800 Personen erhalten „Rot-Weiß-Rot-Karte Plus“

Daraufhin meldete sich Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) zu Wort. Sie betonte, dass man den Ukrainern mit der Gesetzesänderung eine „Zukunftsperspektive“ geben würde und auch die Firmen so wissen würden, dass sie die Mitarbeiter „abgesichert behalten können“. Zudem handle es sich nicht um eine „große Zahl, es sind maximal 7.800 Personen“. Sie verteidigte zudem die „Rot-Weiß-Rot-Karte“ als einzige Möglichkeit für Jobs, in denen es einen Facharbeitermangel gebe, Menschen aus Drittstaaten zu gewinnen und anzustellen. Welche Bereiche das seien, werde immer wieder evaluiert.

NEOS: Bearbeitung der Dauer sollte nur eine Woche dauern

Beim Thema „Rot-Weiss-Rot-Karte“ und der damit einhergehenden Bürokratie hakte NEOS-Mandatar Gerald Loacker ein. Er ist überzeugt, dass „wir einen Arbeitskräftemangel auf breiter Front“ haben, der sich aus demografischen Gründen noch verschärfen werde. Die „Rot-Weiss-Rot-Karte“ in der derzeitigen Form ist für Loacker „der falsche Weg“. Loacker brachte einen entsprechenden Entschließungsantrag ein, mit dem er fordert, dass das Verfahren „auf eine Behörde“ zusammengezogen werden solle und die Bearbeitungsdauer der Anträge auf die „Rot-Weiss-Rot-Karte“ auf eine Woche verkürzt werden müssten.