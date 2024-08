36 Grad und Gewitter im Anmarsch: So wird das Wetter am Freitag

Ein sonniger Start in den Tag, bevor Quellwolken und Gewitter die Bergregionen dominieren.

Veröffentlicht am 15. August 2024, 22:00

Der Freitag beginnt in weiten Teilen Österreichs mit strahlendem Sonnenschein, obwohl am Alpennordrand zu Tagesbeginn auch dichtere Wolkenfelder durchziehen können. Nach einem sonnigen Vormittag entstehen ab Mittag rasch Quellwolken, die ersten Schauer und Gewitterzellen könnten sich entwickeln.

Gewittergefahr in den Bergen

Besonders betroffen sind die zentralen und nördlichen Bergregionen, wo sich die Gewitter auch weiter ausbreiten und vereinzelt das Flachland im Norden und Osten erreichen könnten. Im Süden des Landes, insbesondere an der Alpensüdseite, bleibt es hingegen weitgehend trocken und freundlich. Der Wind bleibt meist schwach, kann aber in Gewitternähe auffrischen und kommt überwiegend aus südlichen bis westlichen Richtungen. Die Temperaturen starten in den frühen Morgenstunden bei angenehmen 15 bis 22 Grad und steigen im Laufe des Tages auf heiße 28 bis 36 Grad. Die höchsten Werte werden einmal mehr im Osten des Landes erwartet.