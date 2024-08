„Habe jemanden erstochen“: Mail löst Polizei-Einsatz bei Rapper aus

Ein Livestream des bekannten österreichischen Rappers und Youtubers Mois (bürgerlicher Name Zelemkhan Arsanov), welcher sich derzeit in Kärnten befindet, sorgt aktuell in den sozialen Netzwerken für viel Wirbel. Wie das Video zeigt, kam es in einem Villacher Hotel, in dem Mois nächtigte, zu einem Einsatz der Polizei. Diese wurden aufgrund eines vermeintlichen Mordes alarmiert.

E-Mail löst Polizeieinsatz aus

Wie in dem Stream ersichtlich, klopften die Polizisten an die Zimmertür des Rappers und baten ihn nach draußen. Daraufhin wurde er befragt und sein Zimmer durchsucht. Die Beamten teilten Mois mit, dass eine E-Mail unter seinem Namen bei ihnen eingegangen war, in welcher er einen Mord an einer Frau gestand und konfrontierten ihn anschließend damit. Der Rapper wies die Vorwürfe von sich: „Mich suchen im Internet sehr viele Leute am Tag und das löst sowas aus“, sagt er in dem Video. Derzeit sorgt er medial für viel Aufsehen. Er steht unter schweren Vorwürfen und betont, dass er immer wieder angefeindet wird. Er selbst habe mit der E-Mail nichts zu tun. Die Beamten zeigen sich darauf verständnisvoll und verlassen das Hotel wieder. Dann endet der Live-Stream.

Keine Festnahme

Die Polizei bestätigt den Polizeieinsatz auf Anfrage von 5 Minuten nicht, dementiert ihn aber auch nicht. Eine Festnahme gab es jedoch keine, heißt es.

Zu „Swatting“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.08.2024 um 22:33 Uhr aktualisiert