So wird das Wetter in Kärnten am Fenstertag

Am Freitag bleibt das Wetter in Kärnten meist freundlich.

Am Freitag, 16. August, bleibt es in Kärnten größtenteils sonnig und warm. Am Nachmittag kann es allerdings im Bergland vereinzelt zu Hitzegewitter kommen.

Über dem Bergland Quellwolken

„Am Freitag-Nachmittag zeigen sich über den Bergen größere Quellwolken, vereinzelt entwickeln sich daraus auch wieder Hitzegewitter. Am ehesten ist damit in Oberkärnten sowie im Norden des Landes von den Nockbergen bis zur Pack zu rechnen“, wissen die Meteorologen von der GeoSphere Austria. Die Tageshöchstwerte erreichen 28 bis 33 Grad.