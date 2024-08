Beer Pong Vienna: 768 Spieler, 69 Tische und riesige Party

Insgesamt treten 384 Teams in dem Turnier an.

In nur zwei Monaten, am 26. Oktober, findet das Mega Event, die Beer Pong Vienna Party, statt. Insgesamt treten 384 Teams, also 768 Spieler, in dem Turnier an. Wer kein Bier mag, kann stattdessen mit Spritzern spielen. Wer nicht teilnehmen möchte, kann als Partygast dabei sein, denn es gibt über 1.100 Plätze für Zuschauer. Partyticket-Inhaber können sich auf zehn Stunden Spaß, Zugang zum Event, zu einer Play4Fun-Area, einer Chill-Out-Area und einer Foodcorner freuen. Musikalische Unterhaltung bieten MC Fredi Hahn, MC Capo, Fernando Dupree, Juse, Ray und Wesley.