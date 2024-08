Tirolerin bewusstlos: Wanderung zu Mariä Himmelfahrt endet im Spital

Zwei 38-Jährige aus Hall in Tirol starteten am Donnerstag, dem 15. August 2024, gegen 13 Uhr gut ausgerüstet eine Wanderung vom Gemeindegebiet Fuschl am See aus auf die Drachenwand im Gemeindegebiet von Mondsee. Nachdem sie den Gipfel erreicht hatten, begannen die beiden mit ihrem Abstieg. Etwa auf Höhe des sogenannten „Drachenloches“ wollte die 38-Jährige unter Verwendung ihrer Wanderstöcke über eine Felsstufe absteigen.

Tirolerin bewusstlos

Dabei brach allerdings ein Stock plötzlich ab und die Frau stürzte etwa zwei Meter nach vorne über die Felsstufe ab. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und war auch kurz bewusstlos. Ihr Lebensgefährte und weitere Wanderer leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Die 38-Jährige wurde anschließend vom Notarzthubschrauber „Christophorus 6“ in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Ihr Freund erlitt einen Schock und wurde von den alarmierten Bergrettern sicher in das Tal gebracht.