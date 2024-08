Polizei rückt wegen Lärmbelästigung aus – wird attackiert

Beim Eintreffen der Polizisten konnten in der Wohnung fünf Personen angetroffen werden. Während sich der Großteil der Gruppe kooperativ gegenüber den Polizisten verhielt, wurde ein 22-jähriger Kroate zunehmend aggressiver. „Der offensichtlich alkoholisierte Mann wurde mehrmals aufgefordert, sein Verhalten einzustellen und sich ruhig zu verhalten. Dem kam der 22-Jährige nicht nach, woraufhin dieser festgenommen wurde. Nach der Festnahme versuchte der Mann die Polizisten mehrmals zu attackieren. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Arrestzelle der Polizeiinspektion verbracht“, so die Polizei. Die Einvernahme soll am heutigen Freitag durchgeführt werden.