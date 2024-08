Vorfälle in Freibäder: Wiener Polizei warnt jetzt

Am Mittwoch, 14. August, spielten sich schreckliche Szenen in einem Wiener Freibad ab. Ein 13-jähriger Bub wurde von einem 50-jährigen Mann sexuell missbraucht und mit dem Tod bedroht. Zeugen schritten ein und stoppten den Verdächtigen. Von der Polizei wurde der Mann dann festgenommen und letztlich in eine Justizanstalt eingeliefert. Der Verdächtige verweigerte die Aussage zur Sex-Attacke.

Vorsicht!

Der Vorfall schockierte ganz Wien. Die Landespolizeidirektion Wien warnt jetzt – aber nicht, vor Belästigungen oder Übergriffen, sondern vor Taschendiebstählen: „Vorsicht! Auch Taschendiebe gehen gerne einmal ins Freibad und freuen sich über ‚lukrative Gelegenheiten.'“ Eine lange Liste an Tipps soll vermeiden, dass die eigenen Wertgegenstände zur leichten Beute werden. So soll man laut Polizei nur das mitnehmen, was man wirklich benötigt. Das heißt, wenig Bargeld oder die Karte. Tablets und Kameras seien auch besser aufgehoben.

Das sollte beachtet werden

So viel, zu den Gegenständen, die man (nicht) mitnehmen sollte. Nun zu den weiteren Tipps: „Wer mit dem Fahrrad, dem E-Bike oder E-Scooter gekommen ist, tut gut daran, seinen Drahtesel sicher abzusperren. Verwende dazu am besten ein Bügelschloss aus Eisen“, so die Polizei. Von Ketten- oder Kabelschlösser und leichten Zahlencodes wird abgeraten. Für das Auto gilt der gute alte Spruch: „Ein Auto ist kein Tresor.“ Die Polizei weiter: „Ein frei auf dem Autositz liegender Laptop, eine Geldbörse oder ein Schlüsselbund wirken für einen Dieb wie eine Einladung.“ Was am Badeplatz zu beachten ist, findest du hier aufgelistet.