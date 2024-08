Person stürzte in Bachbett: Feuerwehr eilte zur Rettung

Die Freiwillige Feuerwehr Gratkorn-Markt wurde am Donnerstag zu einer Menschenrettung in die Dultstraße alarmiert.

Die Freiwillige Feuerwehr Gratkorn-Markt wurde am Donnerstag zu einer Menschenrettung in die Dultstraße alarmiert.

Veröffentlicht am 16. August 2024, 08:48 / ©Feuerwehr Gratkorn-Markt

Bei Heimarbeiten kam es gestern, 15. August, zu einem Unfall in Gratkorn. Eine Person stürzte im Zuge der Arbeiten in ein Bachbett, wie die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gratkorn mitteilen. Sofort rückten sie zur Rettung aus. „Die Person wurde mittels Schaufeltrage aus dem Bachbett gerettet und an die Rettungskräfte übergeben“, berichten die Einsatzkräfte den Ablauf. Rund eine Stunde stand die Feuerwehr im Einsatz.