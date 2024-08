Absturz! 26-Jähriger von Traktor geschleudert

Ein 26-jähriger Salzburger fuhr mit seinem Oldtimertraktor die Forststraße von der Rocheralm talwärts in Richtung Abtenau, Bezirk Hallein, Salzburg. Am Sozius befand sich ein 17-jähriger Salzburger. „Auf einer Seehöhe von circa 1.000 Meter kam der Lenker aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Forststraße ab und stürzte in Folge etwa 30 Meter über steiles Waldgelände hinab“, so die Landespolizeidirektion Salzburg.

Beide verletzt

Der 17-Jährige konnte noch rechtzeitig vom Traktor abspringen. Der 26-Jährige hingegen wurde während des Absturzes vom Fahrzeug geschleudert. Zeugen setzten umgehend die Rettungskette in Gang und leisteten Erste Hilfe. „Der 26-Jährige wurde in Folge von den Einsatzkräften aus dem steilen Gelände geborgen und im Anschluss mittels Notarzthubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Uniklinikum Salzburg verbracht. Der 17-jährige Mitfahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz in das Klinikum Schwarzach verbracht“, heißt es in dem Polizei-Bericht. Der Traktor-Lenker dürfte laut Polizei „minderalkoholisiert“ gewesen sein.