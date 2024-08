Pyramidenkogel Derby Trophy: Pokal wandert wieder

Seit der Saison 2018 / 2019 erstrahlt der Pyramidenkogel in den jeweiligen Farben des Gewinners. Das erste Leucht-Derby entschied der VSV am 7. Oktober 2018 3:2 für sich. Diese Besonderheit ist bei jedem Derby ein Highlight.

Seit der Saison 2021/22 gibt es die Pyramidenkogel Derby Trophy

Bei diesem Erfolg und bei dieser Beliebtheit, war es an der Zeit einen Schritt weiterzugehen. Deshalb hat sich der Aussichtsturm Pyramidenkogel dazu entschlossen, die Pyramidenkogel-Trophy als Wanderpokal ins Leben zu rufen. Der Pokal wird an die Mannschaft übergeben, die in einer Saison die meisten Derbies für sich entscheiden konnte. Sollte es einen Gleichstand an Siegen geben, wird das Torverhältnis herangezogen. Ist das Torverhältnis ebenfalls ausgeglichen, wird die Mannschaft mit dem besseren Ranking in der Endtabelle der Eishockey-Liga den Pokal gewinnen. Die Saison 2023/24 konnte der EC KAC die Derby-Reihe 3:1 Siege (Torverhältnis 16:8) für sich entscheiden und wird deswegen am kommenden Montag den Pokal bereits zum dritten Mal in Folge erhalten.