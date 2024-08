Olympia-Siegerin Lara Vadlau kehrt heim: „Unsere Freude ist riesengroß“

Das Segel-Duo Lara Vadlau und Lukas Mähr holten für Österreich bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris Gold! Sie siegten in der 470er-Klasse mit drei Punkten Vorsprung. Für den heimischen Segelsport war der Erfolg in Marseille das erste Edelmetall seit 2016 und für Vadlau der größte Erfolg ihrer sportlichen Karriere. Zudem holte die Maria Rainerin zum ersten Mal überhaupt eine Goldmedaille bei Sommerspielen nach Kärnten.

Feier in Velden

Gestern, Donnerstag, wurde die für den „Yacht Club Velden“ startende Vadlau in der Bootswerft Schmalzl feierlich von Landeshauptmann und Sportreferent Peter Kaiser, Landessportdirektor Arno Arthofer, YCV-Präsident Günther Perchinig sowie zahlreichen Wegbegleitern und Fans empfangen. Als besonderer Gratulant stellte sich auch „Skikaiser“ Franz Klammer ein. Noch am Dienstag wurde Vadlau in der Wiener Hofburg von Bundespräsident Alexander Van der Bellen geehrt.

Kärnten würdigt Vadlaus Leistung

Aus den Händen von Kaiser erhielt Vadlau die Sportleistungsmedaille in Gold. „Diese Medaille soll ausdrücken, wie sehr das offizielle Kärnten mit dir verbunden ist und diese Leistung würdigt. Unsere Freude ist riesengroß, der Gewinn der Goldmedaille war historisch und einer der schönsten Tage für die Kärntner Sportfamilie. Wir alle sagen heute Danke und herzliche Gratulation zu eurem Erfolg“, sagte der Landeshauptmann. Arthofer strich die das enge Verhältnis zwischen Vadlau und dem Olympiazentrum Kärnten hervor. „Das Olympiazentrum existiert seit knapp zehn Jahren, wo wir für unsere Top-Athletinnen und –Athleten Top-Möglichkeiten geschaffen haben. Ich darf euch die besten Grüße des gesamten Teams überbringen“, so Arthofer.

„Wir haben mitgefiebert“

Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk und Maria Rains Bürgermeister Franz Ragger gratulierten Vadlau und Mähr zu ihrem großen Triumph bei den Olympischen Spielen. „Es ist eine Freude, heute hier stehen zu dürfen. Wir haben mitgefiebert – herzliche Gratulation zu dieser großartigen Leistung“, so Vouk. „Vor lauter Stolz ist es schwer, die richtigen Worte zu finden. Für mich war der Gewinn der Goldmedaille am 8. August das schönste Geburtstagsgeschenk“, sagte Ragger.

„Olympiasieger ist man für immer“

Manfred Ferch, Präsident des Kärntner Segelvereins, sah die Medaille als Impuls für den heimischen Segelsport. „Es ist unser Anliegen, den Segelsport als Breitensport zu etablieren“, sagte Ferch bei seiner Gratulation. YCV-Präsident Günther Perchinig bedankte sich bei Vadlau und Mähr für ihren Besuch. „Unser gesamter Verein hat Spaß am Segeln, wir sind stolz und ich möchte ein großes Dankeschön an euch beide richten“, sagte Perchinig. Zum Abschluss des Empfangs fand Skikaiser Franz Klammer die richtigen Worte: „Olympiasieger ist man für immer, das kann ich bestätigen!“.