Familie nach Unfall unter Schock: Jetzt werden Zeugen gesucht

Schwerer Unfall in Vorarlberg: Eine Lenkerin wurde schwer verletzt.

Veröffentlicht am 16. August 2024, 10:04 / ©Spitzi-Foto-stock.adobe.com

Am Donnerstag, 15. August, gegen 21.30 Uhr fuhr ein 41-jähriger PKW-Lenker mit seiner Familie auf der L200 von Mellau kommend in Fahrtrichtung Schwarzenberg. Plötzlich kam ihnen ein weißes Auto entgegen. „Aus bislang unbekannten Gründen geriet die 48-jährige Lenkerin des weißen PKWs auf die Gegenfahrbahn, worauf es zur frontalen Kollision beider Fahrzeuge kam. Durch den Unfall wurden die beiden Autos erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden“, so die Landespolizeidirektion Vorarlberg.

Lenkerin schwer verletzt

Bei der Kollision wurde die 48-jährige Autofahrerin des weißen Autos schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Feldkirch geflogen werden. Der 41-jährige Mann und seine Familie wurden durch den Unfall nicht verletzt und kamen mit einem Schock davon. Die L200 Bregenzerwaldstraße musste zwischen 21.30 Uhr und 22.55 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Unklarer Unfallhergang: Zeugen gesucht

„Kurz vor der Kollision fuhren hinter dem weißen PKW noch weitere PKWs in Fahrtrichtung Mellau. Diese seien zwar stehen geblieben, hätten aber dann gewendet, nachdem genug Helfer vor Ort gewesen seien. Aufgrund des unklaren Unfallherganges werden jene Fahrzeuglenker gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bezau in Verbindung zu setzten.“ Die Polizeiinspektion Bezau ist unter +43 59 133 8123 erreichbar.