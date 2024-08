Krankenversicherungsträger beklagen Millionenverluste

Veröffentlicht am 16. August 2024, 10:21 / ©pexels.com

„Die aktuelle Gebarungsvorschaurechnung der Krankenversicherungsträger geht für das heurige Jahr von einem Bilanzverlust von 264,7 Millionen Euro aus“, so die Soziale Krankenversicherung in einer Aussendung. Unter unveränderten Rahmenbedingungen sei bis 2028 jährlich mit einem ähnlichen Ergebnis. „Diese Entwicklung baut auf einem (noch nicht endgültigen) Minus von 649,3 Mio. Euro der sozialen Krankenversicherungsträger im Jahr 2023 auf. Aus dem neuen Finanzausgleich erhält die Krankenversicherung ab 2024 bis 2028 netto 248 Mio. Euro jährlich. Mit diesen Mitteln sind jedoch zusätzliche Leistungen zu bedecken, sodass kein nennenswerter finanzieller Konsolidierungseffekt zu erwarten ist. Der kumulierte Abgang der KV-Träger beträgt in der Periode 2024 bis 2028 rund 1,19 Milliarden Euro“, heißt es.