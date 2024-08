Baby-News aus Schönbrunn: Elefanten-Kuh erwartet Nachwuchs

Elefanten haben eine Tragzeit von rund zwei Jahren, mit einer entsprechend großen Schwankungsbreite. In etwa einem Jahr wird die Geburt des Jungtieres erwartet. Bisher ist die Trächtigkeit gut verlaufen. Nun heißt es Daumen drücken.

Elefanten-Kuh trächtig

„Im Mai 2023 wurde ein erfahrener, 23-jähriger Elefantenbulle zum Zweck der Zucht aus dem Zoo Halle in den Tiergarten Schönbrunn übersiedelt. Er hat sich von Anfang an gut in unsere Herde integriert und wir konnten erfreulicherweise schon bald erste Deckakte beobachten“, erklärt Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Im Rahmen von Hormonuntersuchungen, die durch das medizinische Training möglich sind, konnten die Zootierärzte die Trächtigkeit der Kuh schließlich bestätigen. Der Tiergarten hofft, dass in den nächsten Jahre alle vier Kühe trächtig werden.