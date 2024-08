Tragischer Unfall: Vermisster 66-Jähriger tot aufgefunden

Die Frau des 66-Jährigen zeigte in den Nachmittagsstunden des 15. August 2024 bei der Polizei an, dass sie ihren Mann, welcher mit seinem Auto in den Bergen unterwegs war, nicht mehr erreichen konnte. Daraufhin wurde eine Suchaktion nach dem Deutschen eingeleitet. Gegen 2 Uhr konnte das Fahrzeug des Mannes, von der Forststraße abgekommen an einem steilen Abhang, gefunden werden. Der 66-Jährige wurde 100 Meter entfernt tot aufgefunden.