Schockanruf: „Ihr Enkel hat ein Kind getötet“

Bereits im Juli wurde eine 90-jährige Tirolerin aus Kitzbühel Opfer des sogenannten „Kautionstrick“. Am Telefon behauptete einer unbekannten Frau, dass ihr Enkel einen Unfall verursachte, bei dem ein Kind getötet worden sei. Die Pensionistin sollte die Kaution für ihren Enkel bezahlen, ansonsten würde dieser eingesperrt werden. „Die Frau behob daraufhin einen hohen Bargeldbetrag bei einer Bank und stellte auf Nachfrage der Frau auch noch Schmuck bereit. Bei einem vereinbarten Treffpunkt in Kitzbühel übergab die Frau dann das gesamte Bargeld und den Schmuck an einen unbekannten Mann“, hieß es damals von der Polizei.

Abholer festgenommen

Nun konnte der „Abholer“ festgenommen werden. Es handelte sich um einen 39-jährigen Tschechen, der sich als falscher Polizeibeamter im Zuge des „Kautionstricks beziehungsweise Schockanrufs“ ausgab. Er befindet sich mittlerweile in U-Haft. Der 39-Jährige dürfte auch in anderen Bundesländern, wie etwa Salzburg, Nieder- und Oberösterreich agiert haben. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ordnete nun die Veröffentlichung der Lichtbilder an.

Mehr Opfer vermutet

Es besteht der Verdacht, dass es in Tirol noch mehr Opfer gibt, die bisher aber nicht Anzeige erstattet haben. Zusätzlich sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu Aufenthalt oder Nächtigungen des Tschechen vor seiner Festnahme machen können. „Hierbei wird besonders auf eine auffallende Tätowierung einer roten Rose am rechten Handrücken des Mannes hingewiesen“, so die Landespolizeidirektion Tirol. Hinweise sollen an das Landeskriminalamt Tirol unter 059 133 70 3333 gerichtet werden.