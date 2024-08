Tötungsdelikt in Wien: Junger Mann (24) mit Flasche erschlagen

Tötungsdelikt in Wien: Ein 24-Jähriger wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden.

Tötungsdelikt in Wien: Ein 24-Jähriger wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden.

Veröffentlicht am 16. August 2024, 11:22 / ©KK

Ein 24-jähriger Slowake fand am Sonntag, 11. August, um Mitternacht seinen gleichaltrigen Mitbewohner leblos im Bett liegend. Schon damals sprach die Polizei von einem „bedenklichen Todesfall“. Immerhin wies der 24-Jährige auch eine Kopfverletzung auf, die letztlich auch zu seinem Tod führte, wie die Obduktion bestätigte. Nun konnte ermittelt werden, was in jener Todesnacht geschah.

Mit Flasche erschlagen

„Am Samstag, dem 10. August 2024, war der 24-Jährige mit seinem ebenfalls 24-jährigen Lebensgefährten und einem befreundeten Pärchen (Frau 24, Mann 24) zu Hause. Zwischen dem 24-Jährigen, später verstorbenen Mann, und dem 24-jährigen Bekannten soll es während dieses Abends zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen sein“, schildert die Polizei. Der Bekannte griff zu einer Flasche und schlug diese gegen den Kopf des 24-Jährigen. Dieser Schlag führte zu Verletzungen, die etwas später für den jungen Mann tödlich endeten. Der Tatverdächtige zeigte sich geständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht. Gegen ihn besteht der Verdacht der absichtlich schweren Körperverletzung mit Todesfolge.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.08.2024 um 11:35 Uhr aktualisiert