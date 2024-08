Nach großer Suchaktion: Hunde nicht mehr im Einsatz

An der Suche waren die Polizei, Bergrettung und Feuerwehren beteiligt und auch eine Rettungshundestaffel des Samariterbunds Kärnten unterstützte die Aktion. „Nach nun bereits mehrtägiger Suche, zu jeweils zehn oder mehr Stunden wurde sie am gestrigen späten Nachmittag des 15. August abgebrochen. Die Hunde brauchen Ruhe“, teilte Franz Blatnik von der Rettungshundestaffel-Samariterbund Kärnten im Gespräch mit 5 Minuten mit. Die weitere Verantwortung liegt nun bei der Polizei in St. Michael im Lungau, weitere Informationen zur Vorgehensweise werden erst in den nächsten Tagen bekannt.