Randale auf Streifenwagen: Frau wirft Messer nach Beamten

Nach einer polizeilichen Kontrolle kletterte die Frau kurz danach spärlich bekleidet auf das Dach des Streifenkraftwagens. Als die Polizisten sich dem Fahrzeug und der Frau näherten, beschimpfte diese die Polizisten erneut. Sie wurde aufgefordert, vom Auto zu steigen, aber dieser Aufforderung kam sie zu keinem Zeitpunkt nach. Dann attackierte sie zudem einen Polizisten mit einer Jacke, weshalb die Beamten zu härtere Maßnahmen greifen mussten und das Pfefferspray einsetzten. Doch selbst das zeigte keine Wirkung.

Messer nach Polizisten geworfen

„Die Frau ergriff anschließend ein Messer und warf dieses in Richtung der Polizisten. Weiters warf sie eine Taschenlampe nach den Beamten. Ein erneuter Gebrauch vom Pfefferspray zeigte Wirkung und die Frau stellte ihr Verhalten ein. Es wurde die Rettung alarmiert. Die Frau sprang anschließend vom Fahrzeug und versuchte zu flüchten. Die Flucht konnte verhindert und die 25-Jährige vorläufig festgenommen werden. Nach der Festnahme trat die Frau gegen das Knie eines Polizisten“, steht im Bericht der Polizei.

Streifenwagen beschädigt

Die Versorgung der Frau übernahm die Rettung. Messer und Taschenlampe wurden sichergestellt. Auch der Streifenwagen bekam einiges ab: Es wurden mehrere Beschädigungen am Lack festgestellt. Eine Vernehmung konnte nicht durchgeführt werden. Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Donnerstag, dem 15. August, um 13 Uhr, in Wien-Ottakring am Lerchenfelder Gürtel.