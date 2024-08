Hitze vorbei? Jetzt kommt die Abkühlung nach Kärnten

Die letzten Sommertage brachten ordentliche Temperaturen mit sich. Viele Kärntner kamen ins Schwitzen. Nun kommt aber bald eine Abkühlung in unser Bundesland. Gewitter sind im Anmarsch.

Heute noch eher heiß und sonnig

Am heutigen Freitag, 16. August, ist es allgemein noch eher sonnig und warm in Kärnten. Lokal können am Nachmittag vereinzelt Wärmegewitter auftreten. Am Samstag sind wieder bis zu 33 Grad angesagt, dann später kann es aber im Bergland und in Oberkärnten auch zu gewittrigen Schauern kommen.

Sonntag kühlt es in Kärnten ab

Am Sonntag kommt eine Störungsfront auf unser Bundesland zu. Diese bringt Abkühlung mit sich. Die ersten Gewitter werden in Oberkärnten erwartet. Das Thermometer sinkt ein wenig auf 23 bis 28 Grad. Montag wird es dann schon kühler. Hier beherrschen Wolken den Himmel und es regnet oft. Höchstwerte am 19. August dann nur noch bis 24 Grad.