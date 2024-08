Plage? Wespenvernichter vielfach ausverkauft

Beim Grillen, oder beim Picknicken im Garten, sind sie heuer besonders lästig. Die Wespen. Fast schon eine Plage. Ein Blick in Baumärkte zeigt, dass viele Kärntner unter den Insekten leiden.

Wespenvernichter vielfach ausverkauft in Klagenfurt und Villach

Ein 5 Minuten Leser war heute im Obi in Villach. Dort fiel ihm das komplett leer gekaufte Wespenvernichter Regal auf. Auch beim Obi in Klagenfurt sind so gut wie keine dieser Artikel mehr erhältlich. „Heuer ist es extrem, die Produkte sind so schnell ausverkauft“, erzählt eine der Baumarktmitarbeiterinnen. So schnell wie die Regale aufgefüllt werden, so schnell sind sie auch wieder ausverkauft.

©Leser | Die Wespenvernichter… ©Leser | …sind so gut wie ausverkauft. ©Leser | Leere Regale… ©Leser | …bei Obi.

So kannst du dir ein wenig mit natürlichen Mitteln helfen

Wespen können bei Grillpartys und Picknicks besonders lästig werden, da sie überall dort auftauchen, wo Essen im Spiel ist. Lavendel und Basilikum wirken jedoch als natürliche Abwehrmittel gegen Wespen. Wenn du diese Pflanzen in der Nähe von Sitzbereichen im Freien platzierst, kannst du Wespen fernhalten. Auch Fliegen begegnet man gelegentlich. Diese sind nicht nur störend, sondern können auch Krankheiten übertragen. Fliegen meiden den Geruch von Lavendel, Pfefferminze und Eukalyptus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.08.2024 um 12:57 Uhr aktualisiert