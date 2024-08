Unwetter im Anmarsch: „Warnstufe Rot“ für Teile der Steiermark

Nach den heißen Tagen scheint nun eine Abkühlung auf uns zuzukommen. „Kräftige Schauer und Gewitter entlang des Alpenhauptkammes mit hohem Unwetterpotential, einzelne kräftige Gewitter auch in den umliegenden Gebieten wahrscheinlich“, berichtet Skywarn Austria am Freitagvormittag. Eine rote Warnung wurde dabei für den Alpenhauptkamm von Salzburg über die Obersteiermark bis in das Schneeberg-Raxgebiet ausgesprochen – hauptsächlich wegen möglichen Windböen, Hagel, Starkregen und Überschwemmungen. Eine gelbe Warnung gibt es hingegen für Teile der Weststeiermark sowie das Grazer und Weizer Bergland.

Schauer ziehen über Österreich

Auch die anderen Bundesländer müssen teilweise mit Unwettern rechnen. „Eine orange Warnung wurde für die umliegenden Gebiete des roten Warnbereiches sowie für die nördlichen Teile von Tirol und das Grenzgebiet Niederösterreich / Oberösterreich bis zur tschechischen Grenze hauptsächlich für Windböen, Hagel und Starkregen ausgegeben“, berichtet Skywarn weiter. Eine gelbe Warnung gilt hingegen für die umlegenden Gebiete wie Vorarlberg, die südlichen Bereiche Tirols bis Osttirol und das westliche Kärnten. Aufgrund der geringen Scherung und der schwachen Höhenströmung seien kräftige Hitzegewitter in den Bergen wahrscheinlich. „Diese Gewitter könnten stellenweise auch ins Flachland übergreifen“, heißt es.

Gewitteraktivität bis in die Nacht hinein erwartet

Erste Schauer und Gewitter sollen von Westen her in den Bergen einsetzen. Auch im Schneeberg- und Raxgebiet wird früh am Nachmittag mit einem Wetterumschwung gerechnet. „Die Gewitteraktivität nimmt im gesamten Warngebiet rasch zu, und es sind auch einzelne kräftige Gewitter im Flachland möglich. Diese Gewitteraktivität wird voraussichtlich bis in die Nacht hinein anhalten.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.08.2024 um 12:59 Uhr aktualisiert