Polizei nimmt Diebes-Duo fest: Mehrere Delikte nachgewiesen

Veröffentlicht am 16. August 2024, 13:27 / ©B.Plank/imBILDE-stock.adobe.com

Gegen 19.50 Uhr erstattete der Inhaber eines holz- und metallverarbeitenden Betriebes in Gleisdorf Anzeige über einen Einbruchsdiebstahl. Die vorerst Unbekannten hatten die Eingangstüre und in der Firma befindliche Automaten aufgebrochen. Im Zuge der Ermittlungen durch Polizisten der Polizeiinspektion Gleisdorf konnten zwei junge Männer, 24 und 17 Jahre alt aus dem Bezirk Südoststeiermark, als Tatverdächtige ausgeforscht und in der Folge festgenommen werden.

Weitere Delikte nachgewiesen

Im Laufe der weiteren Erhebungen und Einvernahmen konnten den beiden Männern ein weiterer, bereits zurückliegender Einbruch sowie die unbefugte Inbetriebnahme von Firmenfahrzeugen nachgewiesen werden. Die Männer stahlen bei den Einbrüchen Bargeldbeträge im zweistelligen Bereich, die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die beiden Beschuldigten sind zum Teil geständig, wurden angezeigt und in eine Justizanstalt eingeliefert.