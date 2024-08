„Bikers Welcome“: Motorradfahrer dürfen wieder in der Innenstadt parken

Die European Bike Week 2024 lockt mit einem vielfältigen Programm, das die Stadt Villach zur perfekten Bühne für das beliebte Event macht. VIP-Stellplätze in der Villacher Innenstadt. Ab dem 3. September 2024 verwandelt sich die Villacher Fußgängerzone in ein Paradies für Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer.

Kostenlose VIP-Stellplätze werden direkt im Herzen der Stadt zur Verfügung gestellt, sodass Teilnehmer ihre Bikes mitten im Geschehen parken können: Bahnhofsplatz

Hans Gasser Platz

Hauptplatz

Nikolaiplatz

Udo Jürgens Platz

Streetfood Market:

Streetfood Market Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Der Streetfood-Market am Kaiser-Josef-Platz bietet an zwei Tagen eine breite Auswahl an heimischen und internationalen Spezialitäten, die von Villachs kreativer Gastro-Szene zubereitet werden. Für Motorräder stehen außerdem diese 2 Tage exklusive Parkplätze in der Widmanngasse bereit. 4. & 5. September von 17-22 Uhr Sommer-Live-Konzerte für ausgelassene Stimmung Am Mittwoch und Freitag erwartet die Besucher ein besonderes Highlight: Die Sommer-Live-Konzerte in ausgewählten Gastgärten der Stadt. Mit stimmungsvoller Musik wird die Atmosphäre perfekt abgerundet. Mi 4. September 18 Uhr Per Du – „Why Cry Johnny“ Mi 4. September 18 Uhr Nikolaiplatz – „Doktor Südbahn & Die SymPartie“ Fr 6. September 18 Uhr LeBurger – „Chris Sandner“ Fr 6. September 18 Uhr Per Du – „Guiteros“.

Draupuls und Bikerparade in Villach

Ein weiteres Highlight ist die Multimedia-Wassershow „DRAUpuls“, die mit beeindruckenden Lichteffekten, optischen Highlights und musikalischer Untermalung die Gäste verzaubert. Die Show findet täglich vom 2. bis 7. September statt. Mo 2. September 21.30 Uhr „Disco X“ Di 3. September 21.30 Uhr „Rock it“ Mi 4. September 21.30 Uhr „James Bond in Concert“ Do 5. September 21.30 Uhr „Rock-It“ Fr 6. September 21.30 Uhr „ClassiX“ Sa 7. September 21.30 Uhr „Rock it“. Der absolute Höhepunkt ist traditionell natürlich die große Bikerparade, die am Samstag ca. ab 12.15 Uhr durch das Villacher Zentrum führt.