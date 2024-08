Schwerer Unfall: Autofahrer (16) ergriff die Flucht

Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Gmünd lenkte am Mittwoch, 14. August 2024, gegen 17.20 Uhr ein Moped auf einem unbenannten Güterweg aus Richtung Hoheneich kommend in Richtung Kleedorf durch das Gemeindegebiet von Hoheneich, Bezirk Gmünd, Niederösterreich. Zur gleichen Zeit lenkte ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya, ohne im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung zu sein, ein Auto in die entgegengesetzte Richtung.

Mopedlenker schwer verletzt

Dabei kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Während der Beifahrer des Pkws ausstieg und die Rettungskette in Gang setzte, flüchtete der Pkw-Lenker von der Unfallstelle. Der 16-jährige Mopedlenker erlitt Verletzungen schweren Grades und wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Landesklinikum Horn geflogen. Die Mitfahrerin des Mopedlenkers blieb unverletzt.

Autofahrer flüchtete

Durch die sofort eingeleitete Fahndung nach dem fahrerflüchtigen Pkw, konnte der Lenker von einer Polizeistreife im Gemeindegebiet von Hoheneich angetroffen und in der Folge der Pkw aufgefunden werden. Der 16-jährige Pkw-Lenker wird nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau und der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.