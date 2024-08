Heimspiel: TSV Hartberg empfängt FK Austria Wien

Im Stadion gibt es am Spieltag ab 15 Uhr noch Tickets an den Kassen. Einlass ist um 15.30 Uhr.

Geleitet wird das Spiel vom Salzburger Christopher Jäger. „Unsere Mannschaft möchte die Unserie gegen die Austria (letzten 10 Spiele: 1 Sieg und 9 Niederlagen) beenden und erstmals in der noch jungen Saison anschreiben“, teilt der TSV Hartberg mit. Tickets sind heute und morgen noch an den beiden Vorverkaufsstellen verfügbar. Im Stadion gibt es am Spieltag (Sonntag) ab 15 Uhr Tickets an den Kassen. Einlass ist um 15.30 Uhr.

„Werden gut vorbereitet sein“

Cheftrainer Markus Schopp ist motiviert: „Mit der Wiener Austria erwartet uns ein Gegner, den wir in den letzten Monaten einige Mal bespielen durften. Eine Mannschaft, die sich über den Sommer an mehreren Positionen sehr gut verstärkt hat und ambitioniert sein muss heuer. Sie haben letzte Woche voll angeschrieben und werden nach Hartberg kommen um die nächsten drei Punkte zu holen. Dem hinken wir noch hinterher, daher wird es wichtig sein mit viel Leidenschaft und Herz aufzutreten und den Gegner mit diesen Mitteln so zu bespielen, dass wir die Begegnung am Ende des Tages gewinnen.“ Auch Abwehrspieler Manuel Pfeifer freut sich aufs Spiel: „Mit der Wiener Austria erwartet uns am Sonntag ein sehr gutes Team. Wir wissen was auf uns zukommt, haben in der Vergangenheit schon mehrmals gegen sie gespielt. Wir werden gut vorbereitet sein und wenn wir unserer Idee treu bleiben, Leidenschaft und Herz am Platz lassen, bin ich mir sicher, dass wir die ersten drei Punkte der Saison in Hartberg lassen.“