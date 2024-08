Wanderer kehrte nicht heim: Nun herrscht traurige Gewissheit

Veröffentlicht am 16. August 2024, 14:03 / ©Bergrettung Villach

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 15. August, wollte ein Wanderer von der Zugspitztalstation in Ehrwald, Bezirk Reutte, Tirol, über einen Wandersteig zur Zugspitze wandern. Der Mann wollte gegen 13 Uhr wieder von der Wanderung zurückkehren. Nachdem er nicht zurückkehrte und auch nicht telefonisch erreichbar war, verständigte seine Ehefrau die Polizei. Eine Suchaktion wurde eingeleitet. Um 19.20 Uhr wurde der Vermisste im Bereich des Bayernsteiges von Mitgliedern der Bergrettung Ehrwald leblos in einer Steilrinne gefunden. Die Bergung wurde vom Hubschrauber des BMI durchgeführt. Weitere Erhebungen sind noch im Gange.