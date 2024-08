Wetter-Warnung: Gewitterzellen ziehen heute wieder über Österreich

Erneut sind für heute Gewitter angekündigt. Skywarn Austria berichtet: „Kräftige Schauer und Gewitter entlang des Alpenhauptkammes mit hohem Unwetterpotential, einzelne kräftige Gewitter auch in den umliegenden Gebieten wahrscheinlich.“ Am Montag und am Dienstag waren die Gewitter besonders stark und brachten Starkregen, Blitze und teils auch Hagel mit sich. Auch für Mittwoch gab es eine Wetter-Warnung. Am Donnerstag rechneten Wetterdienste mit schwachen Gewitteraktivitäten.

Wetter-Warnung für Österreich

Eine rote Warnung wurde heute für den Alpenhauptkamm von Salzburg über die Obersteiermark bis in das Schneeberg-Raxgebiet ausgesprochen. Eine orange Warnung gibt es für die umliegenden Gebiete des roten Warnbereichs, sowie für den Norden Tirols und das Grenzgebiet Ober- und Niederösterreich. Windböen, Hagel, Starkregen und Überschwemmungen sind möglich. Für (fast) das gesamte restliche Gebiet Österreichs gilt Warnstufe gelb. Die GeoSphere Austria hingegen gibt lediglich Warnstufe orange und gelb aus.

©GeoSphere Austria Screenshot Dei GeoSphere Austria gibt Warnstufe orange und gelb aus.

Gewitteraktivität bis in die Nacht hinein erwartet

Erste Schauer und Gewitter sollen von Westen her in den Bergen einsetzen. Auch im Schneeberg- und Raxgebiet wird früh am Nachmittag mit einem Wetterumschwung gerechnet. „Die Gewitteraktivität nimmt im gesamten Warngebiet rasch zu, und es sind auch einzelne kräftige Gewitter im Flachland möglich. Diese Gewitteraktivität wird voraussichtlich bis in die Nacht hinein anhalten.“ Das stimmt mit der Prognose der GeoSphere Austria überein, in der es heißt: „Im Berg- und Hügelland bilden sich aber immer mehr Quellwolken und in Folge gehen Schauer- und Gewitter nieder. Die Zellen verlagern sich oft nur wenig, damit besteht die Gefahr von punktuell ergiebigem Starkregen. Später kann sich die Schauer- und Gewittertätigkeit mitunter auch ins Flachland ausweiten, hier bleibt das Gewitterrisiko aber bis zum Abend noch geringer.“

So wird das Wetter am Samstag

Für Samstag prognostiziert die GeoSphere Austria: „Nördlich des Alpenhauptkamms und im Norden gibt es anfangs vermehrt Wolken und es ziehen bereits lokale Schauer oder Gewitter durch. Sonst startet der Tag oft mit Sonne. Im Tagesverlauf entstehen einmal mehr Quellwolken sowie zahlreiche Schauer und Gewitter, die örtlich kräftig ausfallen. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt an der Alpennordseite und nördlich davon. Bis zum Abend weitgehend trocken dürfte es im Süden und Südosten sein, hier scheint auch am meisten die Sonne.“ Die Temperaturen bewegen sich zwischen 24 und 33 Grad.

Prognose für Sonntag

„Eine Kaltfront greift von Westen her langsam auf Österreich über. Im Vorfeld davon ist es vor allem im Osten und Süden zunächst noch sonnig und heiß. Im Westen und teils im Norden zeigen sich aber rasch umfangreiche Wolken, die einige stärkere Schauer und Gewitter bringen. Später am Tag wird es auch weiter Richtung Südosten zunehmend labil, auftretende Gewitter können dann auch wieder heftig ausfallen. Der erst noch schwache bis mäßige Wind kann im Zuge von Gewittern markant aufleben. Außerdem fließt an der Rückseite der Störung von Westen her deutlich kühlere Luft ein. Frühtemperaturen zwischen 14 und 22 Grad, Tageshöchsttemperaturen nur noch um 20 Grad im äußersten Westen und bis zu 32 Grad ganz im Osten“, so die Prognose der GeoSphere Austria.